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Burcu Esmersoy'dan O Eleştirilere Cevap: "Çok Üzgünüm"

Sunucu-oyuncu Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinde bir paylaşımı beğenmesi sonucu ortaya çıkan tepkilere yanıt verdi ve bu durumun ofis çalışanlarından kaynaklandığını ifade etti.

Burcu Esmersoy'dan O Eleştirilere Cevap:
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 19:10

Sunucu ve oyuncu olarak tanınan Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın "İsrail'in yanındayım" mesajını içeren paylaşımını beğenmesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu hareketi sonrası eleştirilere maruz kalan Esmersoy, bu eylemin kendisi tarafından değil, ofis içerisinde çalışan birisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Esmersoy'dan Açıklama

Esmersoy, yaşanan bu olay sonrası şu sözleri paylaştı:

"Derin bir üzüntü içerisindeyim. Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde yaşanan ve birçok sivilin hayatını kaybettiği bu trajik olay karşısında duyarsız kalamam. Bu yaşanan insanlık dramına her fırsatta tepki göstermekteyim. Ancak bu sabah, sosyal medya üzerinde bana yöneltilen eleştirilere uyanınca şaşkınlığa uğradım.

Bilindiği üzere, sosyal medya hesaplarıma ofisteki bazı çalışma arkadaşlarımın da erişim yetkisi var. Bu yaşanan olayın arkasında kimin olduğunu araştırıyorum. Ancak, bu durumu kamuoyuyla paylaşma gereği duydum.

Kesin bir dille belirtmeliyim ki Gazze'deki olaylara ilişkin İsrail'in yanında durmuyorum. Böyle bir durum, benim inançlarıma ve değerlerime terstir.

Bu, kimin daha duyarlı olduğu üzerine bir yarış değil. İnsanlar bu trajik olaylar karşısında duyarlı olmalı ve tepkilerini doğru yönde göstermelidir.

Bu zor zamanlarda, tüm dünyanın savaşa ve onun getirdiği felaketlere karşı bir araya gelip, birlik olma vaktidir. Farkındayım, herkes bu konuda duyarlı. Ancak, öfkenin doğru yönlendirilmesi gerekiyor.

Bu olayla kamuoyunun dikkatini dağıttığım için özür dilerim ve anlayışınız için teşekkür ederim."

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