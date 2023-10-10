Burcu Biricik: Şu Anda Hayatımı Sakinleştirdim

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, hit dizi 'Camdaki Kız'ın sona ermesinin ardından kendisine vakit ayırmaya başladığını belirtti.

Nalan Karakterinden Sonra Yeniden Başlangıç

Üç sezon boyunca izleyicinin gönlünde taht kuran 'Nalan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, reytinglerde zirveyi zorlayan dizisinin ardından bir mola verdiğini ifade etti. Önceki gün Zorlu PSM'de sahnelenen 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' adlı tiyatro oyununun galasına katılan Biricik, meslektaşları Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ı da yalnız bırakmadı.

Burcu Biricik, şu dönemde kendisini dinlemeye odaklandığını vurgulayarak, "Bir nevi hayatımın nadas dönemindeyim. Şu sıralar sakinleştim, dinleniyorum. Aynı zamanda yeni senaryolar inceliyorum. Sevdiklerimle vakit geçiriyor ve arkadaşlarımın tiyatro oyunlarına katılıyorum." şeklinde konuştu.

Dizi sonrası yaz aylarını seyahatle değerlendiren Burcu Biricik, bu anlarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.