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Burcu Biricik: Şu Anda Hayatımı Sakinleştirdim

'Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Burcu Biricik, dizi sonrasında dinlenmeye ve kendine zaman ayırmaya karar verdiğini belirtti. Tiyatro oyunlarına katılmayı da ihmal etmiyor.

Burcu Biricik: Şu Anda Hayatımı Sakinleştirdim
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 20:18

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, hit dizi 'Camdaki Kız'ın sona ermesinin ardından kendisine vakit ayırmaya başladığını belirtti.

Nalan Karakterinden Sonra Yeniden Başlangıç

Üç sezon boyunca izleyicinin gönlünde taht kuran 'Nalan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, reytinglerde zirveyi zorlayan dizisinin ardından bir mola verdiğini ifade etti. Önceki gün Zorlu PSM'de sahnelenen 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' adlı tiyatro oyununun galasına katılan Biricik, meslektaşları Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ı da yalnız bırakmadı.

Burcu Biricik, şu dönemde kendisini dinlemeye odaklandığını vurgulayarak, "Bir nevi hayatımın nadas dönemindeyim. Şu sıralar sakinleştim, dinleniyorum. Aynı zamanda yeni senaryolar inceliyorum. Sevdiklerimle vakit geçiriyor ve arkadaşlarımın tiyatro oyunlarına katılıyorum." şeklinde konuştu.

Dizi sonrası yaz aylarını seyahatle değerlendiren Burcu Biricik, bu anlarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

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