Burçin Terzioğlu'nun tektaşı ve alyansı dikkat çekti!

Geçtiğimiz ay evlenen Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Emirgan’daki evlerinde hafta sonu düğün yaptı. Düğüne katılan ünlü isimler arasında oyuncu Burçin Terzioğlu ve sevgili Umut Duygu da yer aldı.

Çıkışta gazetecilerin objektiflerine yansıyan Terzioğlu, “Demet mutlu olduğu için ben çok mutluyum. Yeğenim Mavi, yakın zamanda bizimle olacak bunun için de çok heyecanlıyım.” dedi.

Oyuncu, geçtiğimiz hafta doğum yapan arkadaşı Sinem Kobal ile ilgili, “Allah nazarlardan korusun çok tatlılar.” diyerek, yakın zamanda yer alacağı projelerin de netleşeceğini belirtti.

Burçin Terzioğlu'nun parmağındaki tektaş yüzüğü ve alyansı ise dikkat çekti.