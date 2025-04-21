Burak Yörük’ten samimi itiraf: “Çok kazık yedim”

Burak Yörük, 'Biz Bize' programında lüksten uzak yaşamını ve iyi niyetinin suistimal edildiğini anlattı: “Çok kazık yedim.”

Burak Yörük’ten samimi itiraf: “Çok kazık yedim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-04-2025 19:34

Oyuncu Burak Yörük, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. ‘Biz Bize’ programına konuk olan Yörük, şöhret ve lüks yaşamla ilgili çarpıcı sözler söyledi. Hayata bakış açısını anlatan genç oyuncu, geçmişinde yaşadığı zorluklara ve insan ilişkilerine dair içten açıklamalarda bulundu.

"Lükse düşkün değilim"

Burak Yörük, programda lüks ve materyalizm hakkında konuştu. “Annem beni materyallerden uzak büyüttü. Ev, araba, lüks ya da şöhret; bunların benim için hiçbir önemi yok” diyerek, sade yaşam tarzını benimsediğini söyledi. Oyuncu, sokakta büyüdüğünü ve galeride çalıştığı dönemleri anlattı: “Araba yıkarken az para kazanıyordum ama yine de mutluydum. Çok insan tanıdım.”

"İyilikten zarar gördüm"

Burak Yörük, iyi niyetinin zaman zaman suistimal edildiğini de dile getirdi. “İyilik yapmayı sevdiğim için bu zamana kadar çok kazık yedim” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklıklarını paylaştı. Samimiyeti ve içtenliğiyle dikkat çeken Yörük, bu açıklamalarıyla hayranlarından takdir topladı.

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