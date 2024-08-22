Burak Özçivit'e aranan partner bulundu! İşte duyunca çok şaşıracağınız o isim...

Burak Özçivit'e "Mahmool Makfool" filminde sürpriz bir isim eşlik edecek! İşte detaylar...

Burak Özçivit'e aranan partner bulundu! İşte duyunca çok şaşıracağınız o isim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2024 18:01

Türk ve Dubai ortak yapımı olarak dikkat çeken Mahmool Makfool filmi, Burak Özçivit'in başrolüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. "Kuruluş Osman" dizisinin 6. sezon çekimlerine başlamadan önce kamera karşısına geçen Özçivit, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu projede yetenekli oyuncu Pelin Uluksar ile partner olarak rol aldı.

Karim Abouzeid’in yönetmenliğini üstlendiği ve Alamiya şirketi tarafından hayata geçirilen film, Dubaili 3 kadının ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit’i kaçırma hayalleri etrafında dönen eğlenceli ve macera dolu bir hikâyeyi konu alıyor. Pelin Uluksar, filmde "Feride" karakterine hayat vererek Burak Özçivit'in partneri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Mahmool Makfool, hem Türk hem de Dubai sinema dünyasının merakla beklediği projeler arasında yer alıyor. Film, çekimlerinin tamamlanmasının ardından vizyona girmeye hazırlanıyor.

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