Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den önemli mesajlar!

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Bebek'te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, son günlerde artan kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Kadın, çocuk ve hayvan cinayetleriyle ilgili soruya Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi. Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" ifadelerini kullanarak bu toplumsal sorunların çözümüne dair ümitlerini belirtti.

Çiftin Bebek çıkışı kadar dikkat çeken bir diğer detay ise 20 milyon TL değerindeki yeni spor arabaları oldu. Spor araba meraklısı olan Burak Özçivit, hobisiyle ilgili olarak, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" derken, eşi Fahriye Evcen de "Ben de seviyorum" diyerek eşine destek verdi.

Çift, toplumsal konulara duyarlılık gösterirken, aynı zamanda spor araba tutkularıyla da gözleri üzerlerine çekmeye devam ediyor.