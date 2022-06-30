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Gecce Magazin Haberleri

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde!

İkinci bebeklerini bekleyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oğulları Karan ile birlikte Bodrum tatillerinde görüntülendi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2022 09:30

 Bodrum'daki yazlıklarına gelerek tatili başlatan Özçivit Ailesi 1 haftalık aranın ardından deniz sezonunu önceki gün Bodrum Gündoğan'da bir otelin sahilinde açtı.



Ünlü çift önceki gün oğulları Karan’la birlikte Gündoğan’daki bir otelin plajında görüntülendi. 

 

Eşiyle güneşlenen Burak Özçivit, oğlunun kumsalda birlikte oyun oynama isteğini geri çevirmedi. Oğluyla oyun oynayıp denize giren ünlü oyuncu, daha sonra şezlonguna geri döndü.

 

 

2 aylık hamile olduğu öğrenilen Fahriye Evcen denize girmeyi tercih etmeyerek eşi Burak Özçivit'i ve oğlu Karan'ı izlemeyi tercih etti.

 

 

Evcen'in beyaz pareosunu çıkarmadığı ve yerinden kalkmadığı görüldü.

 

 

Ünlü aile tatilde objektiflere böyle yansıdı:

 

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