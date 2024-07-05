Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile tatil sezonunu açtı

Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile Göltürkbükü’nde görüntülendi. İşte ailenin keyifli halleri...

Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile tatil sezonunu açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2024 10:03

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte tatil sezonunu açtı. Göltürkbükü’nde bir arkadaşının evine giden Özçivit, günün tamamını çocuklarına ayırarak keyifli anlar yaşadı.,

Karan ile futbol oynayan Burak Özçivit, Kerem ile de yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi. Bir ara futbol topu sekerek yeşillik alana düşünce, tişörtünü giyip Karan’ı kucağına alan Özçivit, duvardan atlayarak Karan’ın topunu geri aldı. Bu sırada Burak Özçivit’in göbekli hali dikkat çekti.

Eşi Fahriye Evcen ise günü dinlenerek geçirmeyi tercih etti. Karan ve Kerem’e ise bakıcıları eşlik etti. Özçivit ailesinin bu keyifli tatil anları, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

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