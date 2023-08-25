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Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

İki çocuk babası Burak Özçivit, önceki gece Etiler'de objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle konuşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, "Ailemi çok özledim" diyerek; çocuklarından bahsetti.

Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2023 10:27

Geçtiğimiz gece Etiler'de görüntülenen iki çocuk babası Burak Özçivit, yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yaptığını söyledi. Tatilin çok güzel geçtiğini belirten Özçivit, çocuklarıyla bol vakit geçirdiğini ve ailesini çok özlediğini ifade etti. Set yoğunluğundan dolayı Bodrum'da kalan ailesini özlediğini söyleyen oyuncu, "Yoğunluktan dolayı gidemiyorum, artık gelin" dedi.

Çocuklarıyla ilgili de konuşan Burak Özçivit, "Şu an acayipler. O kadar ufaklar ki, şu an Karan'ın kardeşi olduğunun farkında değiller, bu yüzden aralarında kıskançlık gibi bir durum olmuyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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