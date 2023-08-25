Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

Geçtiğimiz gece Etiler'de görüntülenen iki çocuk babası Burak Özçivit, yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yaptığını söyledi. Tatilin çok güzel geçtiğini belirten Özçivit, çocuklarıyla bol vakit geçirdiğini ve ailesini çok özlediğini ifade etti. Set yoğunluğundan dolayı Bodrum'da kalan ailesini özlediğini söyleyen oyuncu, "Yoğunluktan dolayı gidemiyorum, artık gelin" dedi.

Çocuklarıyla ilgili de konuşan Burak Özçivit, "Şu an acayipler. O kadar ufaklar ki, şu an Karan'ın kardeşi olduğunun farkında değiller, bu yüzden aralarında kıskançlık gibi bir durum olmuyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.