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Gecce Magazin Haberleri

Burak Kut: Kafam Leyla

Türk pop müziği kronolojisine sayısız hit eserle ismini yazdırmış̧ usta sanatçı Burak Kut, yeni single çalışması “Kafam Leyla” ile dinleyicilerle buluştu.

Burak Kut: Kafam Leyla
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 29-07-2022 15:15

                                        
Sanatçının uzun süredir üstünde çalıştığı çok sayıdaki eserden biri olan “Kafam Leyla”, aşkı; insan doğası üzerinden esprili dokunuşlarla ele alıyor. Parçada bulunan melodik synth’ler, oyuncu gitarlar ve Burak Kut'a has izler, yazın enerjisiyle birleşerek dinleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
                                        
Söz ve müziği Burak Kut'a ait olan “Kafam Leyla”nın prodüksiyonu ise yine Burak Kut tarafından geçtiğimiz yıllarda sektöre katkı sağlamak amacıyla kurulan ve kızının adını taşıyan Aden Müzik tarafından üstlenildi.

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