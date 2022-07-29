Burak Kut: Kafam Leyla



Sanatçının uzun süredir üstünde çalıştığı çok sayıdaki eserden biri olan “Kafam Leyla”, aşkı; insan doğası üzerinden esprili dokunuşlarla ele alıyor. Parçada bulunan melodik synth’ler, oyuncu gitarlar ve Burak Kut'a has izler, yazın enerjisiyle birleşerek dinleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.



Söz ve müziği Burak Kut'a ait olan “Kafam Leyla”nın prodüksiyonu ise yine Burak Kut tarafından geçtiğimiz yıllarda sektöre katkı sağlamak amacıyla kurulan ve kızının adını taşıyan Aden Müzik tarafından üstlenildi.