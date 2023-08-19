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Bunu getirene SGK faizsiz kredi veriyor! TOKİ, Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları neler

TOKİ, Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları neler! Bunu getirene SGK faizsiz kredi veriyor!

Bunu getirene SGK faizsiz kredi veriyor! TOKİ, Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları neler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 09:17

Ülkemizdeki gayrimenkul sektörüne ilişkin önemli bir gelişme duyurusu yapıldı. SGK ve TOKİ işbirliği ile hayata geçirilen yeni bir uygulama ile ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu uygulama kapsamında, belirli bir belgeyi getirenlere SGK tarafından faizsiz kredi verileceği açıklandı. Aynı zamanda Ziraat Bankası da TOKİ işbirliğiyle sıfır faizli kredi fırsatını sunacak. Bu adım, gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

SGK Faizsiz Kredi İmkanı ve Belge Detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik önemli bir destek sağlama kararı aldı. Bu destek kapsamında, belirli bir belgeyi getiren vatandaşlara faizsiz kredi imkanı sunulacak. 

TOKİ ve Ziraat Bankası İşbirliği ile Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Ziraat Bankası, gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik sıfır faizli kredi fırsatını sunuyor. Bu işbirliği sayesinde, vatandaşlar uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatını yakalayacaklar. 

Gayrimenkul Sahibi Olmanın Avantajları

Gayrimenkul sahibi olmak, hem bireylerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan bir adım, hem de yatırım yapma potansiyeli taşıyan bir alanı temsil eder. Sahip olunan gayrimenkul, hem bireyin konforunu artırırken hem de maddi güvence sağlama açısından önemli bir rol üstlenir. Bu yeni destek uygulamaları, vatandaşların gayrimenkul sahibi olmalarını kolaylaştırarak, ekonomik olarak daha güvenli bir gelecek sunmayı amaçlar.

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