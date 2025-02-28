"Buluşlar ve Kayboluşlar" sahneye çıkıyor!

Tiyatroseverler için benzersiz bir tarih yolculuğu başlıyor! Burak Tutar’ın yazıp yönettiği "Buluşlar ve Kayboluşlar" oyunu, tarihe damga vurmuş 21 Müslüman mucidi sahneye taşıyor. Tek kişilik bu özel gösteride Burak Tutar, toplam 22 farklı karakteri canlandırarak izleyicilere hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunacak.

Geçmişin Büyük İsimleri Tek Sahneye Sığıyor

Oyun, Ali Kuşçu’dan Piri Reis’e, İbn Sina’dan Mimar Sinan’a kadar birçok bilim insanı ve mucidin keşiflerini, icatlarını ve hayat hikâyelerini seyirciyle buluşturuyor. Modern sahneleme teknikleri, mizahi anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla izleyicilere klasik tiyatronun ötesinde bir deneyim yaşatacak.

Unutulmaz Bir Bilim ve Sanat Yolculuğu

Bu oyun, tarihe yön vermiş isimlerin bilim ve sanata katkılarını eğlenceli bir anlatımla sunarak hem öğretici hem de keyifli bir akşam vaat ediyor. "Buluşlar ve Kayboluşlar", geleneksel tiyatro anlayışına yenilikçi bir bakış kazandırmaya aday!