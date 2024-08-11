Bülent Uygun: "6-7 Transferle Rekabeti Arttıracağız"

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor, Trabzonspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takıma yapılacak transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uygun, mevcut kadroda 17 oyuncunun ayrıldığını ve yerlerine 4 yeni transfer yaptıklarını belirterek, "Hafta sonuna kadar 2-3 takviye, ardından kalan haftalarda da 2-3 oyuncu daha alarak toplamda 6-7 transfer yapacağız. Bu transferlerle kadrodaki eksik bölgeleri doldurup rekabeti artırmayı hedefliyoruz" dedi. Taraftarlara da teşekkür eden Uygun, yeni sezon için umutlu olduklarını vurguladı. Sivasspor, yeni transferlerle güçlenerek sezon boyunca iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.