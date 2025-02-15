Bülent Şakrak'tan 'playboy' çıkışı!

Yeni yılın ilk saatlerinde yeni bir aşka yelken açtığını duyuran oyuncu Bülent Şakrak, sürpriz aşkının sona ermesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şakrak, sosyal medyada kendisine yapılan ‘çapkın’ yorumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Esra Akpınar ve Burcu Kirman ile yaşadığı aşklar nedeniyle gündeme gelen Şakrak, kendisine yöneltilen yorumlara şaşkınlıkla tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, “47 yaşında, 1.69 boyunda beni nasıl playboy yaptınız?” diyerek esprili bir dille duruma yanıt verdi.

Kalbinin çocuklarına ait olduğunu vurgulayan Şakrak, “Gencim, bekarım ve iyiyim. Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor. Ancak hayatımla ilgili tamamen olumlu ve güzel bir dönemdeyim” ifadelerini kullandı.