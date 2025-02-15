Bülent Şakrak'tan 'playboy' çıkışı!

Bülent Şakrak’tan ‘Çapkınlık’ Yakıştırmalarına Tepki: “Beni Nasıl Playboy Yaptınız?”

Bülent Şakrak'tan 'playboy' çıkışı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-02-2025 17:44

Yeni yılın ilk saatlerinde yeni bir aşka yelken açtığını duyuran oyuncu Bülent Şakrak, sürpriz aşkının sona ermesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şakrak, sosyal medyada kendisine yapılan ‘çapkın’ yorumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Esra Akpınar ve Burcu Kirman ile yaşadığı aşklar nedeniyle gündeme gelen Şakrak, kendisine yöneltilen yorumlara şaşkınlıkla tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, “47 yaşında, 1.69 boyunda beni nasıl playboy yaptınız?” diyerek esprili bir dille duruma yanıt verdi.

Kalbinin çocuklarına ait olduğunu vurgulayan Şakrak, “Gencim, bekarım ve iyiyim. Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor. Ancak hayatımla ilgili tamamen olumlu ve güzel bir dönemdeyim” ifadelerini kullandı.

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