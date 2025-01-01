Bülent Şakrak yeni aşkını ilan etti!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 2025 yılına yeni bir aşkla giriş yaptı! Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaşan 47 yaşındaki başarılı oyuncu, “2025’e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın.” notuyla dikkat çekti.

Bülent Şakrak’ın yeni sevgilisi ise kendisi gibi oyuncu olan 26 yaşındaki Burcu Kirman. Genç yetenek, Marmara Üniversitesi’nde psikiyatri üzerine yüksek lisans yaparak akademik alanda da başarısını kanıtladı.

Paylaşılan romantik kare, çiftin ilişkisini gözler önüne sererken, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Hayranlarından çiftin uyumuna övgüler yağarken, Bülent Şakrak’ın uzun süredir beklenen mutluluğu bulduğu yorumları yapıldı.