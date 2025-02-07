Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrılığı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman’ın yılbaşı paylaşımıyla ortaya çıkan sürpriz aşkı, sevenlerini şaşırtmıştı. Ancak ilişkileri uzun soluklu olmadı ve ikili kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı. Ayrılık sonrası taraflar sessizliğini korurken, Burcu Kirman’ın yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

"Geçinmeye Gönlü Olmak..."

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaşan Kirman, şu ifadeleri kullandı:

"Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki... Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim. Geçinmeye gönlü olmak, çözüm odaklılık, affedicilik, merhamet, kindar olmama, çetele tutmama. Aynı takımda olduğuna inanmak basit görünen ama çok zor bulunan bir nimet."

Bu sözler, takipçileri tarafından Bülent Şakrak’a gönderme olarak yorumlandı. İkilinin ayrılık sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, Kirman’ın bu paylaşımı ayrılığın perde arkasına dair ipuçları olarak değerlendirildi.