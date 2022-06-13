Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak açıklamalar!

. Ankaralılar, Diva'yı görebilmek için Çankaya Yaşamkent'teki merkezin önünde izdiham yarattılar; ellerindeki telefonlarla Bülent Ersoy'u görüntülemek için uğraş verdiler.

Açılışta kendisi için özel hazırlanan istiridye kabuğu koltuğa oturan Bülent Ersoy'a bir doğumgünü pastası da Ankara'da hazırlandı. Jalis Beauty Bar'ın yöneticilerinin hazırlattığı DİVA yazılı dev pastayı ancak 3 kişi taşıyabildi; Diva pastası için: 40 gün 40 gece düğün yapılır ya, benim de doğum günüm bu yıl böyle oldu dedi.

Katar'dan getirttiği 1 milyonluk çanta ile açılışa katıldı

Pahalı ve de orjinal takılara merakı ile bilinen Bülent Ersoy, Ankara'daki açılışa da milyonluk pırlanta takılarıyla katıldı. Boynundaki devasa tek taş pırlantasını, bileklerindeki ve ellerindeki pırlanta takılar tamamladı. Ersoy'un Katar'dan getirttiği, sınırlı sayıda üretilen Limited Edition Fendi marka 'Peekaboo İconic Satchel' koleksiyonundaki çantasının değerinin 55 bin dolar (955 bin TL) olduğu öğrenildi.

BANA HEP GENÇ KOCA BULUYORSUN DERLERDİ, ŞİMDİ HERKES GENÇLERLE, HEPSİNİN Kİ BENİMKİLERDEN GENÇ!

Jalis Beauty Bar'ın açılışında gazetecilerle sohbet eden Ersoy'a gazeteciler "Yıllardır protez tırnak kullanıyorsunuz, uzunluğu çok eleştirildi, şimdi ev hanımları bile upuzun protez tırnak kullanıyor. Tırnak akımını siz başlattınız" dediler.

Bülent Ersoy: "Kostümlerimin çoğunu dünya çapındaki ünlüler giymeden ben giymiştim. Jennifer Lopez’in kullandığı taşlı başlığı bile yıllar önce ilk ben kullandım. Yenilikçiyim. Ben hiç umursamam, şimdi biraz daha uzatmayı düşünüyorum tırnaklarımı. Önce eleştiriyorlar, sonra takip ediyorlar, uzun kullanıyorlar. Ben kendim ne hissediyorsam, neyi kendimde görmek istiyorsam onu uyguluyorum. Zevkler ve renkler tartışılır. Ben son derece saygılıyımdır bu konuda. Bana hep genç koca buluyorsun derlerdi, eee noldu şimdi herkes gençlerle, hepsinin ki benimkilerden genç. Acaba kötü mü örnek oldum bunların hepsinin huyu bozuldu" dedi.

GÜLŞEN İÇİN İLK KEZ KONUŞTU

Türk Sanat Müziği'nin Divası, geçtiğimiz hafta Gülşen'in sosyal medyasında yaptığı paylaşım için de ilk kez konuştu.

Gülşen, bir ödül töreni sonrası, tekerlekli sandalyeye oturup, zaman zaman tekerlekli sandalye kullanan Bülent Ersoy'u etiketleyerek 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik' esprisi yapmıştı.

Gazeteciler "Gülşen Hanım'ın paylaşımı için neler söyleyeceksiniz, kendisine Engelsiz Yaşam Derneği dava açmaya hazırlanıyor" deyince Diva, "Espri yapmış çocuk. O kişi ismi veriyor, Bülent Ersoy diyor, onun için engelli kişilere karşı hakaret ya da davranış biçimi yok. Esasında benim alınmam lazım ama, neyine alınayım, çocuk espri yapmış" dedi.

BEN OKUDUĞUM KİTABI BİR DAHA OKUMAM

Bülent Ersoy, önceki gün medyada yer alan eski erkek arkadaşı Berk Yılmaz’la yeniden görüşüyorlar, eski aşkına dönüyor, Berk Yılmaz'la annesi Alaçatı'da sahneye çıkan Bülent Ersoy'u izlemeye gitmiş haberleri için de “Hiç öyle bir şey yok. Ben okuduğum kitabı bir daha okumam. O kitabı bir kere okurum, bir daha da rafa kalkar, geçmiş olsun... Ama, annesinin benim için İzmir'den Çeşme'ye geldiği doğru, otel odamda kendisiyle görüştüm, gazinoya gelip programı izlemesinin doğru olmadığını, yakışıksız olacağını söyledim ve hemen İzmir'e dön Şehnaz'cığım dedim” dedi