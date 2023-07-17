Bugün başladı! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emeklinin maaş taşımasını istemiyor! Emekliye 115.000 TL ödüyor!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emeklinin maaş taşımasını istemiyor! Emekliye 115.000 TL ödüyor! Bugün başladı- Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir nakit kredi kampanyası sunuyor.

Bu kampanya kapsamında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç duydukları nakit krediyi hemen aynı gün içinde alabilirler. Bu kampanyalarla birlikte bankalar, özellikle kredi başvurusunda bulunacak olan emekli vatandaşlar için belirlenen şartları sağladıkları takdirde aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına aktarmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşlar için başlattıkları bu kampanyada, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay erteleme imkanıyla 36 ay vadeli kredi sunmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj göndererek kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalara siz de katılmak isterseniz, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve sadece 2 dakika içinde sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Kampanyalara ve detaylarına bankaların resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz bu kredilerin yanı sıra, bankalar ayrıca size 5000 TL ve daha yüksek limitli kredili mevduat hesabı başvuruları da sunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, maaşını bu bankalardan alan tüm vatandaşlara 3 yıl boyunca emekli promosyonu da vermektedir. Bu promosyonu alabilmek için sadece maaşınızı bu bankalardan almaya devam etmeniz gerekmektedir. Bankaların resmi internet sitelerine girerek kampanya detayları hakkında bilgi alabilir ve kredi başvurularınızı gerçekleştirmeden önce güncel faiz oranlarını öğrenerek hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Kamu bankaları sadece emekli vatandaşlara değil, sigortalı olarak çalışan vatandaşlara da düşük faiz oranlarıyla kredi vermeye devam edecektir.