Bugün 5.704 TL ödemeniz otomatik olarak tanımlandı! PTT'de kuyruk var

PTT'de kuyruk var! Bugün 5.704 TL ödemeniz otomatik olarak tanımlandı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik destek ödemelerine başlamıştır. Bu desteklerden isteyen üniversite öğrencileri de faydalanabileceklerdir. Binlerce gencin eğitim hayatına devam etmesi hedeflenmektedir. Yardımlardan kimlerin yararlanabileceği konusu henüz netleşmemiş olsa da detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilmektedir.

2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, yüzde 17,55 oranında zamlandı. Örneğin, daha önce 3.038 lira ödeme alan bir aile, yeni zam oranıyla birlikte 3.571 lira ödeme alacak. Ayrıca, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 4.853 TL'den 5.704 TL'ye yükseltilmiştir.

Yardım için başvuruda bulunan ailelerin talepleri değerlendirilecek ve hane geliri ile evdeki çocuk sayısına göre ödemeler yapılacaktır. Başvuruları olumlu sonuçlanan kişilere telefon yoluyla kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak ve daha sonra ödemelerini almak için en yakın PTT şubesine gitmeleri gerekecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz faturası, gıda yardımı gibi dar gelirli ailelerin ihtiyaç duyabileceği her türlü noktada destek projeleri yürütmektedir. Bu destek projeleri sosyal medyada takdir toplamaktadır. Vakıflar ve devlet kurumlarının özverili çalışmaları sayesinde binlerce genç, daha iyi bir yaşam için fırsatları değerlendirebilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ailelere yönelik çocuklar için yapılan destek ödemeleri ve diğer sosyal projeleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu tür destekler, gençlerin eğitimlerine devam etmelerini ve daha iyi bir gelecek için fırsat yakalamalarını sağlamaktadır.