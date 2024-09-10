Buçe Buse Kahraman hem Paris’te hem Altın Portakal’da göz kamaştıracak!

Buçe Buse Kahraman, başrolünde yer aldığı “Acı Kahve” filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilirken, aynı zamanda dünyaca ünlü bir kozmetik markasının Paris’teki etkinliğine davet edildi.

Güzel oyuncu, bu hafta çarşamba günü Paris'e uçacak. Markanın 30. yıl kutlamaları için düzenlenen özel etkinliklerde, dünyanın dört bir yanından seçilen davetliler arasında yer alacak olan Buçe Buse Kahraman, iki gün boyunca Türk kadınını temsil edecek. Paris'teki bu prestijli etkinlik, Kahraman’ın kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan, Kahraman'ın Nazan Kesal ve Reha Özcan ile başrolü paylaştığı Soner Sert yönetmenliğindeki “Acı Kahve” filmi, Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak. Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığını üstleneceği festivalde, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli ve Mercan Dede gibi ünlü isimler de jüri koltuğunda yer alacak. Festival, 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya’da sinemaseverlerle buluşacak.

Kahraman, hem Paris'teki uluslararası etkinlikte hem de Altın Portakal'daki iddialı performansıyla önümüzdeki dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday!