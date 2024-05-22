Bu Yıl Tatil Günlerini Faydalı Değerlendirme İpuçları

Keyifli Bir Kıbrıs Tatili Yapın!

Daha önce Kıbrıs’a gitmemiş olanlar için harika bir önerimiz var. Rotanızı yavru vatana çevirebilir ve bu eşsiz bölgede keyifli bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Kıbrıs tatili için sanıldığı kadar yüksek bir bütçe ayırmanız gerekmiyor. Gayet makul bir bütçeyle tatil yapmak için sadece kampanyalardan faydalanmanız yeterli olacaktır. Peki, en cazip kampanya nerede? Bu sorunun yanıtını da sizler için araştırdık. ETS sayesinde Kıbrıs tatili için otelinizi seçerek rezervasyonunuzu yapmanız durumunda tatilin % 25’ini şimdi ve % 75’ini de tatilden sonra ödeme fırsatınız oluyor. Bu kampanya sayesinde bütçe endişesi yaşamadan tatil günlerinizi Kıbrıs’ta geçirebilirsiniz.

Cruise Turlarına Katılın!

Sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyenlere ise önerimiz cruise turlarına katılmanız olacak. Deniz tutkunları için gemi şile yapılan seyahatler zaten başlı başına büyük bir keyif yaşatıyor. Bir de görülmeye değer eşsiz yerleri görme fırsatını sunuyor olması, gemi turlarını çok daha cazip kılıyor. Cruise turlarına katılmak için mutlaka vize, pasaport işlemleri ile uğraşmak zorunda değilsiniz. Yurt içinde harika gezi noktalarını kapsayan gemi turları da var. Özellikle Akdeniz kıyılarını gezmenizi sağlayan bu turlara katılma fırsatını yakalamak için öncelikle Etstur internet sitesine uğrayın. Sizi şaşırtacak fiyatlar ve heyecanlandıracak tur programları bu sitede incelemenizi bekliyor, acele edin ve tur programlarındaki yerinizi alın. Bu arada ETS üzerinden İstanbul ve İzmir çıkışlı tur programlarına katılma şansınızın olduğunu unutmamalısınız.

Günübirlik Turlar Var!

Tatil günlerinde geziye sadece bir günü ayırabiliyorsanız üzülmeyin. Günübirlik düzenlenen tur programları da var. Yapmanız gereken sadece bu tur seçeneklerini incelemek ve size en cazip gelen için hemen yerinizi ayırtmak olacak. Sadece bir gününüzü ayırabileceğiniz tur programları sayesinde bir günde ne kadar çok yeri görme şansını yakaladığınızı fark edeceksiniz. Tur rehberi eşliğinde düzenlenen günübirlik turlar sayesinde gittiğiniz yerler ile ilgili bilgi alma şansınız da oluyor.

Termal Tatil Konseptiyle Rahatlayın!

Eğer stresli ve yorucu bir yıl geçirdiyseniz, keyifli bir molaya ihtiyacınız varsa bu durumda önerimiz termal tatil konseptine yönelmeniz olacak. Şifalı kaplıca sularıyla hazırlanan termal havuzda yüzme keyfini yaşayabilir, spa, masaj, buhar odası, tuz odası ya da fitness gibi çeşitli seçeneklerden faydalanabilirsiniz. Sizi epey rahatlatacak bir tatil konsepti olan termal tatil için öncelikle bir termal otel bulmanız gerekecek. Bu noktada devreye yine ETS giriyor. En güzel ve en konforlu termal otel seçeneklerini sitede inceleyebilirsiniz. Bu arada erken rezervasyon indirimi uygulayan otellerin de olduğunu ekleyelim. Kısacası acele edenler daha az ödeme şansını da yakalamış oluyor.

Konforlu Bir Villada Huzuru Yaşayın!

Gezmek yerine bol bol dinlenmek isteyenler ise tatil günlerini villa kiralayarak geçirebilir. Konforlu ve lüks bir villada huzurlu bir şekilde zaman geçirme şansınız da var. Üstelik mutlaka sezonluk kiralama yapmanız gerekmez. Sadece tatil için villa kiralayabilir, aileniz ya da arkadaşlarınız ile birlikte konaklayabilirsiniz. Son dönemin yükselen trendi olan villa tatili şansından faydalanma sırası şimdi sizde!

Rotanızı ETS internet sitesine çevirmeniz durumunda daha fazla sayıda seçenek karşınıza çıkacak. Bu arada resmi tatiller 2024 yılında hangi günlere denk geliyor sorusunun yanıtını da sitede bulabilirsiniz. Etstur internet sitesine tıkladığınızda “Kampanyalar” sayfasını mutlaka ziyaret edin. Fırsatlarla dolu olan bu sayfada size uygun bir kampanyayı bulmanız çok kolay olacak.