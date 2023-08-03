Bu sabah duyuruldu! EYT'li değilseniz üzülmeyin! Şart, şurt olmadan emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyene hızır gibi yetişti!

Şart, şurt olmadan emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyene hızır gibi yetişti! Bu sabah duyuruldu! EYT'li değilseniz üzülmeyin- Emeklilik, çalışan bireylerin hayatında önemli bir dönemeçtir. Emeklilik için gerekli şartları sağlayanlar, bu süreci bekledikleri gibi geçirebilirler. Özellikle prim günü yetersiz olan kişiler için erken emeklilik yolları da mevcuttur. İşte erken emeklilik için gereken şartlar ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Emekli olabilmek için belirli bir prim gün sayısını doldurmak gereklidir. 3600 prim günü ile emeklilik hakkı elde etmek mümkündür. Bu sayıya ulaşan bireyler, yaş şartını beklemeksizin emekli olabilirler. Prim günü ile emeklilik yolu, özellikle genç yaşta emekli olmak isteyenler için avantajlı bir seçenektir.

İhtiyat Pilotları ve Diğer Mesleklerde Erken Emeklilik

SGK, belirli meslek gruplarına yönelik erken emeklilik imkanı sunmaktadır. İhtiyat pilotları, diş tabipleri, eczacılar, tabipler, hemşireler, ebeler ve hastabakıcı hemşireler gibi meslek grupları bu kapsamdadır. Ayrıca toplum sağlığı teknisyenleri, madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar, cıva üretimi işlerinde çalışanlar da erken emeklilik şartlarına sahiptir.

İş Güvenliği ve Sağlığı İşlerinde Çalışanlar

İş güvenliği ve sağlığına yönelik riskli işlerde çalışanlar da erken emeklilik imkanına sahiptir. Demir ve çelik fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, sahil güvenlik komutanlığı çalışanları, radyoaktif işlerde çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, emniyet, polis ve MİT çalışanları, ceza infaz kurumlarında görev yapanlar gibi meslek grupları da erken emeklilik şartlarını sağlayabilirler.

Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Organları Üyeleri

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, bakanlar, TBMM yasama organı üyeleri gibi devlet organlarının üyeleri de erken emeklilik imkanına sahiptir. Bu kişiler, belirli şartları sağladıklarında prim ve yaş şartı olmaksızın emekli olabilirler.

Özel İşkollarında Çalışanlar

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, su altında çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar, alüminyum fabrikalarında çalışanlar, döküm fabrikalarında çalışanlar, çimento fabrikalarında çalışanlar, cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar, kok fabrikalarında çalışanlar, termik santrallerde çalışanlar, itfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışanlar gibi özel işkollarında çalışanlar da belirli şartlar sağladığında erken emeklilik hakkını elde edebilirler.