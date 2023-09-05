Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Emeklilik yaşının geldiği anı beklemek yerine, erken emeklilik fırsatı, birçok kişi için cazip bir seçenek olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu noktada "yıpranma payı" adını verdiği bir uygulama ile bazı meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Ancak, bu haktan yararlanmak belirli şartlara tabidir. Mart 2023 yılında EYT'den faydalanamayan vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını aramaktadır.

SGK Tarafından Açıklanan Meslek Grupları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı ile erken emekli olabilen meslekleri açıklamıştır. İşte erken emeklilik hakkından yararlanabilen bazı meslek grupları:

Madencilik ve Yeraltı İşleri: 180 gün

Cıva Üretimi İşleri, Asit İmalatı Yapan Atölye ve Fabrikalar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet, Polis ve MİT Mensupları, TBMM

Yasama Organı Üyeleri, Radyoaktif İşlerde Çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar, Ceza İnfaz

Kurumu Personelleri, Basın ve Gazetecilik İşlerinde Görev Yapanlar, TRT’de Haber Hizmetinde Görevli Olanlar, Cumhurbaşkanlığı

Yardımcıları ve Bakanlar: 90 gün

Kurşun ve Arsenik İşlerinde Çalışanlar, Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşlerde Görev Yapanlar: 60-90 gün

Alüminyum, Kok, Döküm ve Çimento Fabrikaları İşçileri, Hemşireler, Ebeler, Cam Fabrika ve Atölyelerinde Çalışanlar, Termik

Santrallerde Görev Yapanlar, İtfaiye ve Yangın Söndürme İşlerinde Görevli Olanlar, İhtiyat Pilotları, Diş Doktorları, Hasta Bakıcı

Hemşireler, Toplum Sağlığı Teknisyenleri, Eczacılar, Doktorlar: 60 gün

Yıpranma Payı Nedir?

Yıpranma payı, çalışanların zorlu ve riskli iş koşullarında çalışmaları nedeniyle erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir kavramdır. Bu sistem, çalışanların mesleklerinin doğası gereği maruz kaldıkları aşırı fiziksel veya psikolojik yüklenmeleri telafi etmek amacıyla kullanılır. Yıpranma payı ile erken emeklilik, çalışanların mesleklerinin doğası gereği maruz kaldıkları aşırı yıpratıcı koşullar nedeniyle emeklilik yaşını düşürebilmelerini sağlar. Bu sayede, çalışanlar daha erken bir yaşta emekli olabilir ve emekliliklerini daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirler.

Bu meslek gruplarında çalışanlar belirli bir yıpranma hakkı kazanarak erken emekli olma fırsatına sahip olabilirler. Ancak unutulmaması gereken, bu haklardan yararlanabilmek için belirli bir prim gün sayısını doldurmanın gerekliliğidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği meslek gruplarına yönelik yıpranma payı ile erken emeklilik hakkı, çalışanların hayatlarını planlama ve emekliliklerini öne çekme şansını sunmaktadır. Ancak her meslek grubunun bu haktan yararlanma süresi ve şartları farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, erken emeklilik düşünen bireylerin bu şartları dikkatle incelemesi ve gerekli prim gün sayısını tamamlamaları gerekmektedir. SGK'nın belirlediği bu meslek grupları, çalışanların emeklilik hayallerini bir adım daha yakınlaştırabilir.