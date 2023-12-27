Bu Kampanyayı Sadece Opel Yapar! Sıkı Durun Yeni İndirim Geldi!

Opel'in Corsa, Mokka, Astra ve Crossland modellerinde dev kampanya başladı. Bu sefer fiyat listesinde indirim üstüne indirim uygulanacak.

Bu Kampanyayı Sadece Opel Yapar! Sıkı Durun Yeni İndirim Geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 22:00

Yıl sonuna yaklaşırken, otomobil piyasasında hareketlilik artıyor ve birçok kişi hayalindeki araca ulaşma umuduyla araştırmalarını hızlandırıyor. Bu dönemde, araç fiyatlarının artacağı beklentisiyle, otomobil almayı düşünen tüketiciler acele etmeye başlıyor. Bu durum, otomobil markalarının yıl sonu kampanyalarını hızlandırmasına neden oluyor.

Opel'den Yeni Kampanya ile 300 Bin TL Kredi

Alman otomobil devi Opel gibi markalar, Corsa, Mokka, Astra, Crossland gibi popüler modellerinde özel yıl sonu kampanyaları düzenleyerek tüketicilere cazip teklifler sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında, 200 bin lira ile 300 bin lira arasında değişen kredi kullanım imkanları sağlanıyor. Ayrıca, online satış platformlarında yapılan indirimler de tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Opel'in bazı modellerindeki özel indirimler ve fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • Yeni Corsa Elektrikli Modeli: Normalde 1.204.900 TL olan fiyatı, online satışa özel 1.169.000 TL olarak sunuluyor.
  • Mokka AT8 Elegance Modeli: 1.436.900 TL etiket fiyatından, online satışta 1.245.000 TL'ye düşürülüyor.
  • Mokka Elektrik Modeli: 1.459.000 TL'den başlayan fiyatlar, online satışa özel olarak 1.369.000 TL'ye indiriliyor.
  • Crossland 1.2 130 HP AT6 Essential Versiyonu: 1.240.900 TL yerine 1.119.000 TL fiyatla satışa sunuluyor.
  • Astra 1.2 130 HP AT8 Elegance Versiyonu: 1.581.900 TL'den 1.399.000 TL'ye indirimli fiyatla alınabiliyor.

Bu yıl sonu kampanyaları, otomobil almayı düşünen tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle online platformlardaki indirimler, birçok kişinin daha uygun fiyatlarla araç sahibi olmasını sağlıyor. Markaların sunduğu bu özel teklifler, yıl sonunda otomobil almak isteyenler için harika bir fırsat oluşturuyor. Bu kampanyalar, yıl sonuna özgü özel indirimler ve finansman seçenekleriyle, otomobil sahibi olmayı düşünenler için ideal bir zamanı işaret ediyor. Bu dönemde, alıcılar farklı modeller ve fiyat seçenekleri arasında tercih yaparak, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun otomobili bulma şansına sahip oluyorlar.

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