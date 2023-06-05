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Bu ay hesabınıza 4 bin 340 TL yatmış olabilir! SMS veya e-Devlet üzerinden şimdi bakın

Devlet, maddi anlamda dar gelirli vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri sağlamaya devam etmektedir ve bu ödemeler her ay belirli bir tarihte hesaplara yatırılmaktadır.

Bu ay hesabınıza 4 bin 340 TL yatmış olabilir! SMS veya e-Devlet üzerinden şimdi bakın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-06-2023 20:33

SMS veya e-Devlet üzerinden şimdi bakın. Bu ay hesabınıza 4 bin 340 TL yatmış olabilir- Devlet, dar gelirli vatandaşlara maddi destek sağlamaya devam etmektedir ve bu destek ödemeleri her ay belirli bir tarihte hesaplara yatırılmaktadır. Binlerce kişiye devam eden destek ödemeleri yapılmaya devam ederken vatandaşlar, destek ödemeleriyle ilgili araştırmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, destek ödemeleriyle ilgili sorgulamalar devam etmekte ve bir açıklama yapılmıştır. Devlet, maddi anlamda dar gelirli vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri sağlamaya devam etmektedir ve bu ödemeler her ay belirli bir tarihte hesaplara yatırılmaktadır. Özellikle bu yıl kış aylarında dar gelirli vatandaşlara birçok yardım ve destek sağlanırken, detaylar merak edilmektedir. Destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını sorgulamaya devam etmektedir.

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Devlet, evinde yaşlı, engelli veya yardıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlara her ay destek ödemeleri yapmaktadır. Bu kapsamda, evde bakım hizmeti verenlere her ay 4.340 TL ödeme yapılmaktadır.

Yapılan açıklamada, bu ödemeden yararlanan vatandaşların ödemelerini kontrol etmek için e-Devlet ve SMS üzerinden sorgulama yapabilecekleri belirtilmiştir. Destek ödemeleri her ayın 15'inde başlamakta ve ay sonuna kadar devam etmektedir.

Bu ay hesabınıza 4 bin 340 TL yatmış olabilir! SMS veya e-Devlet üzerinden şimdi bakın

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar, ödemelerin yapıldığını öğrenmek için e-Devlet veya SMS yoluyla sorgulama yapabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sağ üst bölümde bulunan arama kutucuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak kolaylıkla sorgulama yapabilirler.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak istemeyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden ödemelerini alanlar için telefonun SMS kısmına BAKIYE yazıp 4737'ye SMS göndererek ödeme sorgulaması yapabilirler.

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