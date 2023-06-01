Bu ay Haziran ayında aile destek ödemesi var mı? Aile destek ödemesi başvuru şartları nedir?

Aile destek ödemesi başvuru şartları nedir? Bu ay Haziran ayında aile destek ödemesi var mı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen Aile Destek Programı hakkında son ödeme tarihi ve ödeme tutarları merak konusu oldu. Aile destek ödemesinin ne zaman sona ereceği ve ödeme miktarlarıyla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı Aile Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yapılan ödemelerin son tarihi Haziran ayı olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda, Haziran ayında yapılacak son ödemenin ise Temmuz ayının bir sonrasında, yani Temmuz ayında gerçekleşeceği bilgisi verildi. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzatılma kararı alınmaması durumunda destek ödemelerinin sona ereceği unutulmamalıdır. Aile destek ödemesinden yararlanan kişiler, ödemelerin yapıldığına ilişkin bilgileri e-Devlet uygulaması üzerinden sorgulayarak öğrenebilirler.

Aile destek ödemesi miktarları ise hane halkının kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Ödeme tutarları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

Hane halkı kişi başına düşen gelir 450 TL ve altındaysa, 1.250 TL destek ödemesi yapılır.

Hane halkı kişi başına düşen gelir 450 TL üzeri ve 911,15 TL altındaysa, 1.100 TL sosyal destek ödemesi yapılır.

Hane halkı kişi başına düşen gelir 911,15 TL üzeri ve 1372,30 TL altındaysa, 950 TL ödeme yapılır.

Hane halkı kişi başına düşen gelir 1.372,30 TL üzeri ve 2.835,60 TL'den azsa, 850 TL sosyal destek ödemesi yapılır.

Aile destek ödemesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal bir destek mekanizması olup, hane halkının gelir düzeyine göre belirlenen tutarlarla gerçekleştirilmektedir. Ödemelerin düzenli olarak yapılabilmesi için, ilgili kişilerin güncel bilgilere erişim sağlamaları önemlidir.