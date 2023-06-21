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Bu akşam itibariyle nakit ödemeler olacak! Tc kimlik numaranıza göre anında ödeme alın!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik başlattıkları yeni kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu akşam itibariyle nakit ödemeler olacak! Tc kimlik numaranıza göre anında ödeme alın!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 21:15

Tc kimlik numaranıza göre anında ödeme alın! Bu akşam itibariyle nakit ödemeler olacak-  Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik başlattıkları yeni kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya kapsamında, TC kimlik numaraları üzerinden ödemeler verilerek ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulacak. Banka müşterileri için cazip faiz oranlarıyla sunulan bu kampanyada, 36 ay vadeyle 26.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanılabilecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kampanyalarına katılmak isteyen tüm vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanma fırsatına sahip olacak. Banka müşterisi olan kişiler, istedikleri zaman kredi ödemelerini alabileceklerdir. Ayrıca, işlemlerinizi en yakın banka şubesinden de gerçekleştirme imkanınız bulunmaktadır. Bu kampanyalar kapsamında uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ödemesi sağlanmaktadır. Ayrıca, emekli maaşı alan vatandaşlar için sunulan promosyon kampanyaları da son zamanlarda dikkatleri çekmektedir. Emekli maaşı alan vatandaşlar, bankaların bu kampanyalarını takip ederek emekli promosyonundan faydalanırlar. 

Bu akşam itibariyle nakit ödemeler olacak! Tc kimlik numaranıza göre anında ödeme alın!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, bu kampanyalarla birlikte emekli maaşını başka bankalara taşımamaları için devlet destekli krediler sağlamaktadır. Gelir belgesi olmadan 26.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulan bu kampanyada, onaylanan krediler istenilen zaman hesaplara yatırılarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, taksit ödemelerinde 3 aylık bir erteleme imkanı da sunulmaktadır.

Emeklilere yönelik düzenlenen bu kredi kampanyaları, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı hedeflemektedir. Kampanya şartlarını ve detaylarını öğrenmek için ilgili bankaların şubeleri veya internet siteleri üzerinden bilgi alabilirsiniz.

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