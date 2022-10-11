Bozkır ekibi ikinci sezon için sete çıktı!

Yiğit Özşener ve Furkan Andıç’ın başrolleri paylaştığı dizinin çekimleri Eskişehir’de başladı. Oyuncular ilk set gününde heyecanlarını paylaşırken kameralara neşeli görüntüler yansıdı.

Polisiye ve suç dramasını buluşturan ‘Bozkır’, görsel dünyası, gizemli hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Başarısını ikinci sezonda da sürdürmek için iddialı olan dizi yine bozkırı ve suçu merkezine alacak.

Yapımını ARC Film’in yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği soluksuz izlenecek dizinin senaryosunu Levent Cantek kaleme alırken yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altuğ üstleniyor. Bozkır’ın kadrosunda Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Gizem Karaca, Beril Pozam, Fatih Al, Cemal Toktaş, Bülent Düzgünoğlu yer alıyor.