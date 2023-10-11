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Borcu olanlara yardım için PTT düğmeye bastı! 50.000 TL'ye kadar borç kapatmak için kredi verecek!

Acil nakit ihtiyacı olan bireyler için Aktif Bank tarafından sunulan PTT Tüketici Kredisi, hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. Bu kredi ile en yakın PTT şubesine giderek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Borcu olanlara yardım için PTT düğmeye bastı! 50.000 TL'ye kadar borç kapatmak için kredi verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 13:08

PTT Tüketici Kredisi, kefil veya ek şartlar gerektirmeyen bir kredidir. Bu sayede kolayca başvurabilir ve acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Özellikle acil durumlarda finansal bir destek sağlar. Kredi, %5,49'dan başlayan düşük faiz oranları ile sunulmaktadır. Bu düşük faiz oranları sayesinde daha az maliyetle kredi kullanabilir ve geri ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri

PTT Tüketici Kredisi, 36 aya varan vadelerle sunulmaktadır. Bu uzun vadeli geri ödeme seçenekleri, aylık taksitlerinizi düşük tutar ve bütçenize uygun ödeme yapmanıza yardımcı olur.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu için en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu yaparken gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamanız gerekecektir. Başvuru işlemi sırasında ilgili bankanın kredi evraklarını doldurmanız ve imzalamanız gerekecektir.

Faiz Oranı Değişkenlik Gösterebilir

PTT Tüketici Kredisi'nin faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. %5,49 aylık akdi faiz oranı, en yüksek kredi notuna sahip bireyler için geçerlidir. Bu nedenle kredi notunuzun faiz oranınıza etkisi bulunmaktadır.

Örnek Aylık Taksit Tutarları

Kredi tutarına göre değişen aylık taksit tutarları aşağıdaki gibidir:

1.250,00 TL kredi için 12 ay vade: 158,53 TL, 24 ay vade: 110,30 TL, 36 ay vade: 97,35 TL

5.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 634,11 TL, 24 ay vade: 441,20 TL, 36 ay vade: 389,40 TL

10.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 1,268,23 TL, 24 ay vade: 882,40 TL, 36 ay vade: 778,80 TL

20.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 2,536,46 TL, 24 ay vade: 1,764,80 TL, 36 ay vade: 1,557,61 TL

30.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 3,804,68 TL, 24 ay vade: 2,647,20 TL, 36 ay vade: 2,336,41 TL

40.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 5,072,91 TL, 24 ay vade: 3,529,61 TL, 36 ay vade: 3,115,22 TL

50.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 6,341,14 TL, 24 ay vade: 4,412,01 TL, 36 ay vade: 3,894,02 TL

PTT Tüketici Kredisi ile acil nakit ihtiyaçlarınızı uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile karşılayabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile maliyetinizi minimize edebilir ve ihtiyaçlarınıza hızlıca yanıt verebilirsiniz.

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