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Borçlulara ilaç gibi geldi! Ziraat Bankası 100.000 TL veriyor!

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan emekli ve sigortalı çalışanlar için yeni bir borç kapatma ve transfer kredisi kampanyası başlattı.

Borçlulara ilaç gibi geldi! Ziraat Bankası 100.000 TL veriyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 15:59

Bu kampanya kapsamında, 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanma fırsatı sunuluyor. Başvurular hızlı bir şekilde işlenerek aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor. İşte bu kredi kampanyası hakkında daha fazla bilgi:

Kredi detaylarına göre hesaplamalar şu şekildedir:

  • Taksit Tutarı: 7.518,73 TL
  • Faiz Oranı: % 4,14
  • Yıllık Maliyet Oranı: % 88,8821

Bu bilgilere göre, 100.000 TL tutarındaki kredinin aylık taksit tutarı 7.518,73 TL'dir. Kredi için uygulanan faiz oranı %4,14'tür. Yıllık maliyet oranı ise %88,8821 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler, kredi ödeme planınızı ve krediye ilişkin mali yükünüzü değerlendirmenize yardımcı olabilir. Daha fazla detay ve kredi koşulları için Ziraat Bankası ile iletişime geçmeniz önerilir.

Başvuru Şartları:

  • Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Ziraat Bankası'nın belirlediği başvuru şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

Kredi Kullanımı:

  • Başvurusu onaylanan kişiler, 5 dakika içerisinde kredi ödemelerini hesaplarına alarak kullanabilirler.

Borç Kapatma Kredisi:

  • Bu kampanya, güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilmeniz için kullanabileceğiniz bir borç kapatma kredisi sunmaktadır.

Erteleme Seçeneği:

  • Kampanya dahilindeki krediler için ilk taksit ödemesi 90 gün ertelenmiş şekilde sunuluyor.

Başvuru İşlemleri:

  • Kredi başvuruları Ziraat Bankası mobil uygulamaları veya resmi internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.

Bu kampanya, nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı ve uygun bir finansman seçeneği sunmaktadır. Kredi kullanmadan önce detaylı bilgi almak ve başvuru şartlarını öğrenmek için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi veya şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

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