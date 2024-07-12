Borçları ardından bankaya gitmeye korkanlar! Akbank sizlere 180.000 TL'ye kadar kredi verecek!

Akbank, büyük bir fırsat sunuyor. Banka, borç yükü altında ezilen müşterilerine yönelik yeni bir kredi ürünü başlattı: 180.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi. Bu özel kredi imkanıyla vatandaşlar, var olan kredi kartı borçlarını veya diğer bankalara olan borçlarını tek bir çatı altında toplayabilecek ve daha düşük faiz oranlarıyla ödeme yapabilecekler.

Akbank Genel Müdürü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, nakit sorunlarla boğuşan herkesin yanında olmak istiyoruz. Bu yeni kredi ürünümüzle, borçlarından dolayı endişe yaşayan müşterilerimize bir nefes aldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kredi başvuruları oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Akbank şubelerine veya mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular, kısa sürede sonuçlandırılarak müşterilere geri dönüş sağlanıyor. Borç kapatma kredisinden yararlanmak isteyenlerin, gelir belgeleriyle birlikte bankaya başvurmaları gerekiyor.

Ekonomi uzmanları, bu tür kredi ürünlerinin borçlular için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Yüksek faizli kredi kartı borçlarının düşük faizli bir krediyle kapatılmasının, bireylerin finansal yönetimini kolaylaştıracağı ve borç ödeme süreçlerini daha düzenli hale getireceği vurgulanıyor.

Akbank'ın sunmuş olduğu bu yeni kredi fırsatıyla, borç sarmalından kurtulmak isteyenlerin umutlarının arttığı ve finansal geleceklerini daha güvenli temellere oturtabilecekleri gözlemleniyor.