BOMBA HABER: Hükümet Emekli Maaşı İçin Toplantıya Giriyor!

BOMBA HABER: Hükümet Emekli Maaşı İçin Toplantıya Giriyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2024 16:50

Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan önemli toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi, emekli maaşları üzerine yapılacak görüşmeler olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkilerini detaylı bir şekilde değerlendirdiği ve bu çalışmanın toplantıda Bakan Şimşek tarafından paylaşılacağı belirtiliyor. Toplantıda özellikle, en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi yönünde bir çalışmanın masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Görüşmelerin sonucunda belirlenecek olan zam teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve yasama dönemi içerisinde genel kurul gündemine alınacak. Ancak toplantıda emekliye seyyanen zam konusunun gündeme gelmeyeceği bildiriliyor.

Bu kapsamlı toplantının sonuçları, emekliler için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, yapılan düzenlemelerin sosyal güvenlik sistemine olan etkileri de dikkate alınacak. Konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.

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