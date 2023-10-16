Bolu ve Düzce depremleri, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür felaket açıklamayı yaptı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Görür'ün İstanbul depremi hakkındaki değerlendirmesi:

Son Depremler ve Endişeler

İstanbul'da yaşayanlar için son dönemde Bolu ve Düzce'de meydana gelen depremler endişe kaynağı oldu. Bu depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskini değerlendirdi.

Depremlerin Coğrafi Yeri

Görür, özellikle Düzce'deki son depremi ele alırken, Yıldıztepe-Gümüşova arasındaki depremin KAF (Kuzey Anadolu Fayı)’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında meydana geldiğini ifade etti.

Marmara Depremi Tetikler Mi?

Naci Görür'ün açıklamasının devamında, depremden sonra en çok sorulan sorunun Marmara'daki büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği olduğunu belirtti. İstanbul'da yaşayanların bu endişelerini anlayışla karşılayan Görür, bu son depremin teorik olarak Marmara'ya belirli bir stres transferine yol açmış olabileceğini, ancak depremin küçük olduğu için büyük bir etkisi olmayacağını ifade etti.

Deprem Bilincinin Önemi

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası duyarlılığı sadece büyük depremlerle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda deprem dirençli kentler konusunda da gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşları, deprem bilincini artırarak ve deprem dirençli binaların inşası için taleplerde bulunmaya teşvik etti.

Son dönemde yaşanan depremler, İstanbul'da yaşayan vatandaşların deprem bilinci ve hazırlığı konusunda daha dikkatli ve bilinçli olmalarını gerektiriyor. Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları, deprem riski hakkında bilinçlenmenin ve gerekli önlemleri almanın önemini vurguluyor. İstanbul'da deprem riskine karşı hazırlıklı olmak, herkesin güvende olmasını sağlayabilir.