Boğaz'da Ebru Yaşar fırtınası esti!

Sahneye siyah ve beyaz renkte iki çarpıcı kostümle çıkan Yaşar eşsiz sesi, güzelliği ve zerafetiyle büyüledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı sanatçıyı konser sonunda hayranları dakikalarca ayakta alkışladı.

Gösterilen yoğun ilgiye sahneden teşekkür eden ünlü sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Sizlerden güç alarak, sizlerin sevgisine ve gücüne sığınarak Eskişehir'de bir orman kurmaya karar verdim. Bu yaz yapacağım bütün konserlerle beraber hepimiz bu ormanın bir dalı, bir yaprağı, bir ağacı olduk. Yani gelecek nesillere ne bırakacağız? Çocuklarımıza ne bırakacağız? Nefesimiz ormanlar… Bu açık havalar da bunu o kadar iyi anlatıyor ki!

Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama habire ormanlar yanıyor. Dedim ki hep beraber orman kuralım. Bütün arkadaşlarımızın desteğiyle, sizlerle beraber bir orman oluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız… Buraya gelerek çevremiz için, ülkemiz için, dünyamız için, çok güzel bir şey yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizler adına da çok mutluyum… Kendi adıma da çok mutluyum.”

Konser öncesi soruları yanıtlayan sanatçı “Kuruçeşme’deyiz, İstanbul'dayız. Gelen tüm seyircilerime teşekkür ediyorum. Güzel bir müzik şöleni yaşayacağız. Bu akşam ben çok heyecanlıyım” dedi.

Ebru Yaşar geleceğe nefes olacak 6 açık hava konseri ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Kuşadası gelecek, Ayvalık gelecek. Denizli, Bursa ve Bodrum sırayla gelecek. Biz bu akşam hep beraber beni dinlemeye gelen tüm misafirlerimizle beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız. Aslında gelen bütün seyirciler bir Ebru Yaşar konserinden ziyade hep beraber bir orman yaptığımızı yavaş yavaş duyacaklar ve çevreye de katkıda bulunacaklar. Ne mutlu bana, ne mutlu dinlemeye gelenlere…”

Sevenlerinin dört gözle yeni şarkısını beklediği Ebru Yaşar “Ben de aslında çok istiyorum, çok sabırsızım… Çok güzel şarkılarım var. Ama yeni projeler de olabilir. Çünkü böyle beklenmedik anda hangi fırsatların olacağını insan bazen kestiremiyor. Farklı şeyler olabiliyor. Bakalım bekliyoruz. Bütün besteci ve aranjör arkadaşlar da bu yazı geçiriyoruz. Sonbaharda bakalım hangi sürprizler olacak?” diye konuştu.

Yüzü olduğu reklam filmi büyük ilgi gören sanatçı “Bir reklam daha çekeceğiz inşallah. Bir reklamımız daha var. Dediğim gibi sonbaharı bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Türk müzik tarihine geçen çok sayıda unutulmaz hit şarkıya imza attığı 25 yılı geçen kariyeriyle ilgili özel bir belgeseli de hazırlanan Ebru Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu ekibim hazırlıyor. Benim aslında hiç öyle bir niyetim yoktu, ekip o kadar heyecanla girişti ki… ‘Beni abartıyorsunuz’ dedim. Ama onlar da baktıkları zaman bir 27 -28 yıla tabii ki çok şey sığdırıyorlar. Doğal olarak ben bu mütevazılığımı her zaman koruyorum. Öyle görüyorum ama onlar kendilerince bir şeyler oluşturmuşlar. Bakalım biterse, olursa seyirciye bir saatlik bir izleti, dinleti olabilir.”