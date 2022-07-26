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Bodrum'da tatiline devam eden Hande Ataizi'nin deniz keyfi
Benjamin Harvey'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'deki bir plajda görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2022 11:48
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Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ın ‘Cana’sı Hande Ataizi (48) 2 hafta önce genç aşkı Dinç Aydoğdu (28) ile Bodrum’a gitmişti. Tatil tüm hızıyla devam ediyor.
Etiketler
Hande Ataizi
Bodrum
Tatil
Dinç Aydoğdu
Camdaki Kız
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