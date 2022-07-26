Bodrum'da tatiline devam eden Hande Ataizi'nin deniz keyfi

Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ın ‘Cana’sı Hande Ataizi (48) 2 hafta önce genç aşkı Dinç Aydoğdu (28) ile Bodrum’a gitmişti. Tatil tüm hızıyla devam ediyor.

Oğlu Leon ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile birlikte sezonu açan Ataizi, önceki gün Gölköy'de objektiflere yansıdı. Plajda görüntülenen Hande Ataizi ile sevgilisi, birlikte güneşin tadını çıkardı.

Aydoğdu ile deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı.