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Gecce Magazin Haberleri

Bodrum'da tatiline devam eden Hande Ataizi'nin deniz keyfi

Benjamin Harvey'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'deki bir plajda görüntülendi

Bodrum'da tatiline devam eden Hande Ataizi'nin deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2022 11:48

Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ın ‘Cana’sı Hande Ataizi (48) 2 hafta önce genç aşkı Dinç Aydoğdu (28) ile Bodrum’a gitmişti. Tatil tüm hızıyla devam ediyor.

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