Bodrum'da skandal olay: Kaya Sabancı'yı Vedat Aşçı darp etti

Bodrum'da yaşanan bir darp olayı, iş ve cemiyet dünyasında büyük yankı uyandırdı. 72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ve korumalarının saldırısına uğradı.

Olay, akşam saatlerinde otelde bulunan Hakkasan Restoran'da gerçekleşti. Yaşadığı darp sonrası Kaya Sabancı, hızla Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaya Sabancı'nın saldırıya uğramasının nedeni olarak, Mandarin tatil sitesi ve otelinden aldığı konutla ilgili sorunları Vedat Aşçı'ya bildirmesi ve bu nedenle aralarında husumet olduğu konuşuluyor.

Yaşanan bu olay, iş dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kaya Sabancı'nın sağlık durumu ve saldırının detayları kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.