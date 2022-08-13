Bodrum'da kahkaha tufanı!

“Hemde Nasıl” stand-up gösterisiyle Türkiye turnesine çıkarak şehir şehir hayranlarıyla buluşan Özdemir, anlattığı komik hikayelerle büyük beğeni topladı. İlk kez Bodrum’da sahne alan Özdemir, sevenlerinin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı “Bodrumluların ve tatilcilerin beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum iyi ki varsınız” diyerek kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine teşekkür etti.

Yaklaşık bir buçuk saat boyunca sahnede kalara anlattığı komik hikayelerle izleyicileri kahkahaya boğan başarılı komedyen alkış eşliğinde programını noktaladı.