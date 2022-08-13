  • 13 AĞUSTOS Cumartesi 22:41
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Bodrum'da kahkaha tufanı!

Genç komedyen Baturay Özdemir, önceki akşam Bodrum'da sevenleriyle buluştu.

Bodrum'da kahkaha tufanı!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-08-2022 12:45

“Hemde Nasıl” stand-up gösterisiyle Türkiye turnesine çıkarak şehir şehir hayranlarıyla buluşan Özdemir, anlattığı komik hikayelerle büyük beğeni topladı. İlk kez Bodrum’da sahne alan Özdemir, sevenlerinin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı “Bodrumluların ve tatilcilerin beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum iyi ki varsınız” diyerek kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine teşekkür etti. 

Yaklaşık bir buçuk saat boyunca sahnede kalara anlattığı komik hikayelerle izleyicileri kahkahaya boğan başarılı komedyen alkış eşliğinde programını noktaladı.

Eylül Öztürk'ün aile tatili!
Eypio ve Forte'den sürpriz çalışma
YORUMLAR