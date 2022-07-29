Bodrum'da Fahriye Evcen'i çıldırtan olay!

Burak Özçivit, 2 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ve Nisan 2019’da dünyaya gelen oğulları Karan mavi turda. Çift geçen gün Yalıkavak’a demir attı. Kahvaltı için karaya çıkıp bir mekana gittiler. Neşeleri yerindeydi. Ta ki, kediyle oynayan Karan’ın müşterilerden birinin masasına çarpmasına kadar!

Bu duruma sinirlenen müşteri, Karan’a “Yavaş ol biraz, bu ne ya!” diye bağırdı. Fahriye Evcen kızarak "Yaptığınız çok ayıp, o daha bir çocuk” sözleriyle tepkisini gösterdi. Müşteri “Ne yapayım çocuksa” deyince, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Karan’ı da alıp mekanı terk etti. (Kaynak: posta.com.tr)