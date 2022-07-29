Bodrum'da Fahriye Evcen'i çıldırtan olay!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la birlikte mavi turda. Yalıkavak’a demir atan aile, kahvaltı için bir mekana gitti. Ne olduysa orada oldu! İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2022 11:10
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Burak Özçivit, 2 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ve Nisan 2019’da dünyaya gelen oğulları Karan mavi turda. Çift geçen gün Yalıkavak’a demir attı. Kahvaltı için karaya çıkıp bir mekana gittiler. Neşeleri yerindeydi. Ta ki, kediyle oynayan Karan’ın müşterilerden birinin masasına çarpmasına kadar!