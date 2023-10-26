Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Exxen canlı maç izle link

Beşiktaş, Türkiye'nin önde gelen futbol takımlarından biridir ve onun maçlarını izlemek birçok futbolsever için vazgeçilmezdir. Bodo Glimt ise Norveç'in yükselen takımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu iki takımın heyecan dolu maçını canlı izlemek için hangi platformları tercih edebilirsiniz? Beşiktaş - Bodo Glimt maçını nerede ve nasıl izleyebileceğinizi anlatacağım.

UEFA Konferans Ligi Heyecanı EXXEN'de

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde Norveç'in Bodo Glimt takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler maçı EXXEN platformu üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Bodo Glimt Zafer Bekliyor

Bodo Glimt, UEFA Konferans Ligi'nde şu ana dek galibiyetle tanışamadı. Grup aşamasının ilk maçında Lugano ile golsüz eşitlikle ayrılırken, ikinci maçta Club Brugge'a 1-0'lık skorla mağlup oldular. Ancak Norveç Eliteserien'de son dönemde galibiyet serisi yakalayan Bodo Glimt, son maçta Sandefjord'u 4-3'lük skorla geçti. Evinde güçlü bir performans sergileyen Bodo Glimt, Beşiktaş karşısında da favori olarak gösteriliyor. Ancak, takımda Runa Espejord’un sakatlığı bulunmaktadır.

Beşiktaş İlk Galibiyetini Arıyor

Beşiktaş, grupta şu ana dek galibiyet elde edemedi. Grubun ilk maçında Club Brugge karşısında 1-1'lik skorla berabere kaldı. Ancak grubun ikinci maçında Lugano'ya 3-2 mağlup oldular. Beşiktaş, Süper Lig'de son maçta Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Valentin Rosier'in kart cezası ve Tayfur Bingol ile Emrecan Uzunhan'ın kadroda bulunmaması, Beşiktaş için önemli eksiklikler olarak gösterilmekte.

Karşılaşmanın Genel Durumu Bodo Glimt, grupta şimdiye kadar oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi ve sadece 1 puan topladı. Beşiktaş ise grupta 2 maçta sadece 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu maçın favorisi olarak Bodo Glimt gösterilse de futbolun sürprizlere açık olduğunu unutmamak gerekir.

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