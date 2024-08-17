BMW'den Çin'de Büyük Geri Çağırma: 1.36 Milyon Araç Takata Hava Yastığı Nedeniyle Geri Alınıyor

BMW'den Çin'de Büyük Geri Çağırma: 1.36 Milyon Araç Takata Hava Yastığı Nedeniyle Geri Alınıyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 17-08-2024 11:19

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu, Alman otomobil üreticisi BMW'nin 2003-2017 yılları arasında üretilen toplam 1.36 milyon aracı geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırmanın nedeni, araçlarda kullanılan Takata marka hava yastıklarının potansiyel risk taşıması.

Söz konusu araçlar için geri çağırma derhal yürürlüğe girecek. BMW, incelemelerde kusurlu olduğu tespit edilen araçların sürücü ön hava yastıklarını ücretsiz olarak değiştirecek. Bu adım, güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla alındı ve araç sahiplerine ücretsiz hizmet sunulacak.

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