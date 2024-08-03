Bitcoin Fiyatında Sert Düşüş: 24 Saatte 290 Milyon Dolar Buharlaştı

Bitcoin Fiyatında Sert Düşüş: 24 Saatte 290 Milyon Dolar Buharlaştı
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 03-08-2024 19:02

Bitcoin, ABD işlem saatlerinde zayıf bir ralli girişiminde bulundu ancak fiyat, 65.000 dolardan 60.500 dolara kadar düştü. Bu düşüş, büyük likidasyonlara neden oldu ve son 24 saatte 290 milyon dolar buharlaştı.

FOMC Toplantısı ve Faiz Kararı

FOMC toplantısı öncesi yaşanan toparlanma rallisi ve olumlu Temmuz TÜFE verileri Bitcoin'in yükselişine katkı sağladı. Ancak beklenen faiz indirimi gerçekleşmeyince, gözler Eylül ayına çevrildi. Piyasadaki heyecan azaldı ve bu durum Bitcoin fiyatının düşüşüne yol açtı.

Zayıf İstihdam Raporu

Zayıf ABD istihdam raporu, tahvil getirilerinin ve doların düşüşünü tetikledi. Riskli varlıklarda artış beklentisi olsa da, Bitcoin fiyatı 65.000 dolardan 60.500 dolara geriledi. QCP Capital analistleri, yüksek işsizlik rakamlarının kripto üzerinde düşüş eğilimi yarattığını belirtti.

Genesis Trading Etkisi

Genesis Trading'in Bitcoin ve Ethereum’da 1,5 milyar doların üzerinde transfer gerçekleştirmesi, piyasada belirsizlik yarattı ve BTC %2,2, ETH %2,5 oranında düşüş yaşadı.

Likidasyonlar ve ETF Çıkışları

CoinGlass verilerine göre, 90 milyon dolarlık Bitcoin, 80,21 milyon dolarlık Ethereum ve 20,86 milyon dolarlık Solana likidasyonu gerçekleşti. Ayrıca, Bitcoin ETF'lerinden net çıkışlar 237 milyon dolara ulaştı. Grayscale ETF GBTC, Fidelity ETF FBTC ve BlackRock ETF IBIT'den önemli miktarda çıkışlar yaşandı.

Bitcoin piyasasında yaşanan bu sert düşüş ve likidasyonlar, yatırımcıları temkinli olmaya zorladı. Piyasadaki belirsizlik devam ederken, Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısı ve ekonomik veriler yakından takip ediliyor.

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