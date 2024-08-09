Bitcoin Ani Sıçrayışla 60.000 Doları Geçti: Piyasalarda Yoğun Hareketlilik

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), son dakikalarda ani bir yükselişle 60.000 dolar psikolojik barajını geçti. BTC, yazının hazırlandığı anlarda 60.528 dolardan işlem görüyor. Bu hızlı yükseliş, yalnızca 8 dakika içerisinde yaklaşık %2’lik bir artış anlamına geliyor.

Gün içerisinde BTC fiyatı yaklaşık %10 yükselmişti ve son sıçrayışın bu yükseliş trendinin devamı olduğu düşünülüyor. Ani fiyat artışının sebebi henüz netlik kazanmamışken, kripto para analisti il Capo, piyasanın güçlü bir sıçrama gerçekleştirdiğini ve 60.000 doların üzerinde kalıcı bir hareketin gerekli olduğunu belirtti.

Son bir saatte yaşanan volatilite artışı, kripto para piyasasında 14 milyon dolarlık likidasyonla sonuçlandı. Bu likidasyonların 13.5 milyon doları short pozisyonlarda gerçekleşti. En büyük likidasyon ise 9 milyon dolarla Bitcoin’de oldu.

Yatırım tavsiyesi değildir.