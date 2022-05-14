Birce Akalay: Aşk sorularına geriliyorum

Birce Akalay önceki gün bir galaya katıldı. Girişte magazin muhabirlerine poz veren Akalay onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu, "Benim son dakikada katıldığım bir organizasyon oldu. Çok sevdiğim dostlarımın da burada olduğunu öğrenince katılım sağladım. Keyifli, güzel bir akşam." dedi.







YENİ PROJESİNDEN BAHSETTİ



Dijital platforma yaptığı projelerin yakın zamanda yayınlanacağını vurgulayan Birce Akalay, "Tam tarih belli ama ben söylemeyeyim. Haziran ayında yayında olacaklar." açıklamasında bulundu.



"HAYATIMDA BİRİSİ OLDUĞU ZAMAN SAKLAMIYORUM"



Akalay, gazetecilerin aşk hayatıyla alakalı sorular sormasının üzerine, "Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Bir kere konuştum. Bu tarz sorular geldiğinde geriliyorum. Hayatımda birisi olduğu zaman saklamıyorum." dedi.