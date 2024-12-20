“Bir Zamanlar İstanbul”a sürpriz isim

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı bu iddialı yapımın yönetmen koltuğunda usta isimler Metin Günay ve Hakan Arslan oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye, son dönemin başarılı isimlerinden Gurur Çiçekoğlu da katıldı.

“Bir Zamanlar İstanbul”, modern bir Köroğlu masalını seyirciyle buluşturmayı hedefliyor. Çiçekoğlu, dizide kötü adam Pusat karakterine hayat verecek ve Ali (Cihangir Ceyhan) ile amansız bir mücadeleye girişecek. Çiçekoğlu, daha önce “Yalan” dizisinde canlandırdığı Alaz Aladağ karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Senaryosunu Kadir İlter ve Ali Ozan Salkım’ın kaleme aldığı dizi, dramatik yapısı ve çarpıcı hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.

“Bir Zamanlar İstanbul”un yayın tarihi henüz açıklanmazken, şimdiden dizi severlerin ilgi odağı olmayı başardı. Modern bir efsanenin doğuşuna tanıklık etmeye hazır olun!