"Bir Gece Masalı"na Boğaç geliyor! İşte o isim...

ATV’nin NGM imzalı sevilen dizisi Bir Gece Masalı, yıldızlarla dolu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı diziye son olarak ünlü oyuncu Doğan Bayraktar katıldı. Bayraktar, karizmatik kafe sahibi “Boğaç” karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni rolüyle ilgili heyecanını dile getiren yakışıklı oyuncu, “Sete çıkmak için sabırsızlanıyorum. Rol arkadaşlarım çok samimi ve enerjik bir ekip, bu yüzden çok keyifli bir süreç yaşayacağız,” ifadelerini kullandı. Bayraktar’ın dizide canlandıracağı Boğaç karakteri, hikayeye yeni bir soluk getirecek.

Salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Bir Gece Masalı, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Bayraktar’ın katılımıyla daha da iddialı hale gelen dizi, önümüzdeki bölümlerde seyirciyi sürprizlerle dolu bir serüvene davet edecek.

Doğan Bayraktar’ın performansı şimdiden merak konusu olurken, hayranları Boğaç karakterini ekranda görmek için sabırsızlanıyor. Yeni bölümler, hikayeye eklenecek heyecan verici dinamiklerle daha da sürükleyici hale gelecek gibi görünüyor.