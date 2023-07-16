Binlerce kişi açıklanır açıklanmaz kampanyaya akın etti! 1.250 TL mobil uygulama üzerinden para alacaksınız!

1.250 TL mobil uygulama üzerinden para alacaksınız! Binlerce kişi açıklanır açıklanmaz kampanyaya akın etti- Bankalar, yeni müşteriler kazanmak amacıyla birçok fırsat sunarak kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kampanyalar aracılığıyla vatandaşlar indirimlerden ve hediye paralardan faydalanarak ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Akbank, son başlattığı kampanyayla ilgili detayları duyurarak vatandaşların dikkatini çekti.

Akbank'ın yeni kampanyasıyla, Axess'e başvuran ve market, akaryakıt ve elektronik sektörlerinde 1.500 TL ve üzeri harcama yapan her bir müşteriye 250 TL'ye kadar hediye para verileceği duyuruldu. Bu şekilde toplamda 1.250 TL'ye varan hediye paralar kazanılabileceği belirtildi.

Hediye para ödemeleriyle, müşteriler anlaşmalı firmalardan yapacakları tüm alışverişlerde bu paraları kullanabilecekler. Kampanya belirli bir süreyle sınırlı olduğu için vatandaşlar, SMS veya Juzdan uygulamasını indirerek kampanyaya katılım sağlayabilirler. Juzdan uygulaması aracılığıyla diğer birçok kampanyadan da haberdar olunabileceği ve katılımların uygulama üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.

Kampanyaya, Akbank bireysel kredi kartı olmayan ve 04.07.2023 - 31.07.2023 tarihleri arasında ilk kez Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan ve kartı 31.07.2023 tarihine kadar onaylanan Akbank müşterileri katılabilecekler. Başvurusu onaylanan müşteriler, 15.08.2023 tarihine kadar market, akaryakıt ve elektronik sektörlerinde yapacakları her bir 1.500 TL ve üzeri harcamada 250 TL'ye kadar hediye para kazanabilecekler.

Katılım için Juzdan uygulaması üzerinden kampanyaya katılmadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklanması gerektiği ve SMS ile katılım sağlamak isteyenlerin "KAZAN" yazıp 4566'ya SMS göndererek kayıt olmaları gerektiği belirtilmektedir. Kampanyaya başvuru için Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, tüm ATM'ler ve şubelerle Müşteri İletişim Merkezi kullanılabilmektedir.

Kampanya kazanımı, aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılan ilk 1.500 TL'lik harcamalar için geçerlidir.