BingoMod: Android Cihazlarda Tehlikeli Yeni RAT Ortaya Çıktı

BingoMod: Android Cihazlarda Tehlikeli Yeni RAT Ortaya Çıktı
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 01-08-2024 13:17

Cleafy Labs araştırmacıları, Mayıs ayında keşfedilen BingoMod adlı uzaktan yönetim aracını (RAT) inceledi. Bu kötü amaçlı yazılım, Android cihazlarda para transferi yapmak ve işini bitirdiğinde tüm verileri silmek amacıyla tasarlanmış. BingoMod, kullanıcıyı sahte bir antivirüs uygulamasına kandırarak cihazda erişim izni alır. İzin verildikten sonra, yazılım arka planda çalışarak tuş kaydetme ve SMS'leri kesme gibi yöntemlerle kullanıcı bilgilerini çalar.

BingoMod’un en çarpıcı özelliği, başarılı dolandırıcılık sonrası cihazı uzaktan silebilmesidir. Bu silme işlemi genellikle cihazın harici depolama alanına yönelik yapılır ve sistem ayarlarından doğrudan gerçekleştirilir. Araştırmacılar, BingoMod’un bazı popüler Android truva atlarına göre daha az sofistike olduğunu belirtse de, ciddi güvenlik riskleri taşıdığı konusunda kullanıcıları uyarıyor. Ekonomik kayıplar ve kişisel veri güvenliği tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

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