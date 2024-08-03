Binance’in Eski CEO’su Changpeng Zhao’nun X Hesabındaki Gizemli Aktivite: Hapiste Mi, Telefonla mı Bağlantılı?

Kripto para borsası Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) X hesabı, Zhao’nun hapiste olmasına rağmen aktif kalmaya devam etti. Zhao’nun hesabı kısa süre önce Solana (SOL) temalı bir haber hesabını takip etti, bu da çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Federal düzenlemelere göre, mahkumların cep telefonu kullanması yasak ve Zhao, 22 Mayıs tarihli son gönderisinde bu kurallara uyduğunu gösterdi. Ancak, hesabındaki bu son hareket, nasıl mümkün olduğuna dair soruları gündeme getirdi.

Teoriler arasında Zhao’nun hücresine bir cep telefonu sokmuş olabileceği, cezaevlerinde sık rastlanan bir durum yer alıyor. Forbes, minimum veya düşük güvenlikli hapishanelerde telefon kaçakçılığının daha yaygın olduğunu belirtiyor. Bir diğer olasılık, Zhao’nun hesabına bir başkasının erişimine izin vermiş olması ve takipçilerini bilgilendirmemiş olması. Federal Cezaevleri Bürosu, mahkumların sosyal medya hesaplarına erişimlerinin yasaklanmasını öneriyor.

Zhao’nun hesabının hacklenmiş olması da mümkün, bu sosyal medya platformlarında sıkça yaşanan bir durum. Zhao’nun son tweet’i, Binance’in mevcut CEO’su Richard Teng’e Bitcoin Pizza Günü için yapılan bir pizza için tebrik mesajıydı. Zhao’nun 29 Eylül’de serbest bırakılması planlanıyor.

Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.