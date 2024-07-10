Bim’den Yeni Atılım: 1.000.000 TL Sermayeli Şirket Kuruluyor!

Türkiye’nin ekonomik süpermarket devi Bim, 9 Temmuz 2024 tarihinde Yönetim Kurulu’nun aldığı önemli bir kararla, 1.000.000 TL sermaye ile yeni bir şirket kurulması için harekete geçti. Bu yeni girişim, Bim’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak ve atık yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla planlandı. Şirketin faaliyet alanları ve detayları ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşılacak. Bim'in bu yeni adımı, hem çevresel sorumluluklarını yerine getirme çabalarının bir parçası hem de sektördeki yenilikçi duruşunu pekiştiren bir hamle olarak görülüyor.

Bim’den Yeni Şirket: Sürdürülebilirlik ve Atık Yönetiminde Yeni Bir Dönem

Bim, sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek ve atık yönetimi faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmek amacıyla yeni bir şirket kuruyor. 1.000.000 TL sermaye ile kurulacak bu yeni şirket, Bim’in çevresel sorumluluklarına verdiği önemin bir göstergesi. KAP açıklamasında yer alan ifadeler, bu yeni şirketin Bim’in uzun vadeli stratejik hedeflerine nasıl hizmet edeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Bim Yönetim Kurulu’nun 9 Temmuz 2024 tarihli kararı, şirketin atık yönetimi süreçlerini yeniden yapılandırma ve bu alanda daha verimli yöntemler geliştirme hedefini taşıyor. Sürdürülebilirlik, günümüz iş dünyasında önemli bir rekabet unsuru haline gelmiş durumda ve Bim bu adımıyla hem çevreye duyarlılığını hem de sektördeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

İştiraki File Marketlerde Nakit Ödemeyi Kaldırdı

Bim, sadece yeni şirket kurma kararı ile değil, iştirakleri üzerinden de yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Yan kuruluşu olan File Marketlerde, bu hafta itibarıyla nakit ödeme uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu. Bu karar, dijitalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve müşterilere daha hızlı ve güvenli alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Dijitalleşme ve Müşteri Deneyimi: File Marketlerde Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Bim’in iştiraklerinden File Marketler, nakit ödeme seçeneğini kaldırarak, tamamen dijital ödeme sistemlerine geçiş yaptı. Bu adım, müşteri memnuniyetini artırmak ve ödeme süreçlerini daha hızlı ve güvenli hale getirmek amacıyla alındı. Nakit ödeme dönemi sona ererken, müşterilerin kredi kartı, banka kartı ve mobil ödeme sistemleri gibi alternatifleri kullanarak alışveriş yapmaları teşvik ediliyor.

File Marketlerde nakit ödemenin kaldırılması, mağaza içi operasyonları hızlandırmak ve kasada bekleme sürelerini azaltmak gibi faydalar da sağlayacak. Bu sayede, alışveriş deneyimi daha akıcı ve keyifli hale gelecek. Ayrıca, dijital ödeme yöntemlerinin izlenebilirliği ve güvenliği, hem müşteriler hem de işletme açısından önemli avantajlar sunuyor.

Bim’in Sürdürülebilirlik Vizyonu

Bim’in yeni şirket kurma kararı, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki vizyonunu ve bu alandaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Atık yönetimi alanında daha verimli çözümler geliştirmek, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak ve çevresel ayak izini azaltmak, Bim’in sürdürülebilirlik hedeflerinin temel taşlarını oluşturuyor.

Yeni kurulacak şirket, bu hedefler doğrultusunda faaliyet gösterecek ve Bim’in çevresel performansını daha da ileriye taşıyacak projeler geliştirecek. Şirketin faaliyetleri kapsamında, geri dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi, atık miktarının azaltılması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması gibi konular ön planda olacak.

Yeni Şirketin Faaliyet Alanları

Henüz detayları kamuoyuna açıklanmamış olmakla birlikte, Bim’in yeni şirketinin faaliyet alanlarının sürdürülebilirlik ve atık yönetimi üzerine yoğunlaşacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, şirketin şu alanlarda faaliyet göstermesi bekleniyor:

Atık Yönetimi: Bim’in mağazalarından ve operasyonlarından kaynaklanan atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüştürülmesi.

Bim’in mağazalarından ve operasyonlarından kaynaklanan atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüştürülmesi. Çevre Dostu Ürünler: Doğal kaynakları koruyacak ve çevresel etkiyi minimize edecek ürünlerin geliştirilmesi.

Doğal kaynakları koruyacak ve çevresel etkiyi minimize edecek ürünlerin geliştirilmesi. Enerji Verimliliği: Enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.

Enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. Toplumsal Sorumluluk Projeleri: Çevresel farkındalığı artıracak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri.

Bim’in Yenilikçi Adımları

Bim, sektördeki lider konumunu pekiştirmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla sürekli olarak yenilikçi adımlar atıyor. Yeni şirket kurma kararı ve File Marketlerde nakit ödemenin kaldırılması, bu yenilikçi yaklaşımın son örnekleri olarak dikkat çekiyor. Bim’in bu adımları, şirketin vizyoner yönetim anlayışını ve müşteri odaklı stratejilerini yansıtıyor.