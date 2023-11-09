BİM'de fiyatı apar topar 200 TL'den 100 TL'ye düştü! Vatandaş yarın sabah izdiham yaratacak!

Bim Marketler, ülkemizde gıda fiyatlarının yükselmesiyle alım gücü düşen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için haftalık indirimler düzenlemektedir. Özellikle temel gıda ürünlerinde sunduğu indirimlerle müşterilerin takdirini kazanan Bim, düşük fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaktadır. Eğer bu indirimleri kaçırmak istemiyorsanız Bim Marketlerin şubelerine uğramayı unutmayın. BİM, 10 Kasım'da başlayacak ve bir hafta sürecek olan indirim kampanyasının detaylarını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, elektrikli bisikletlerden televizyonlara, araç temizleme malzemelerinden çeşitli dijital ürünlerin yanı sıra çocuklar için de birçok oyuncak ve giysi indirimli fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

BİM 10 Kasım İndirimleri

Elektrikli Bisikletlerde Büyük İndirim

BİM, ulaşım ihtiyaçlarınızı çevre dostu bir şekilde karşılamak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. RKS MJ-1 ve ZF-10 model elektrikli bisikletler, özellikle şehir içi hareketlilik için ideal seçimler arasında yer alıyor. Bu modeller, sadece 12.999 TL gibi cazip bir fiyatla raflardaki yerini alacak.

RKS MJ-1 ve ZF-10 Modelleri

RKS'nin bu iki modeli, konfor ve performansı bir arada sunuyor. MJ-1 modeli, şık tasarımıyla dikkat çekerken, ZF-10 modeli daha sportif bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Televizyon ve Dijital Ürünlerde İndirim

Ev eğlencesi için yeni bir televizyon mu arıyorsunuz? BİM'deki indirimlerle, Dijitsu 50" Android Led TV sadece 8.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon ise 5.499 TL'ye satışa sunulacak.

Dijitsu ve TCL Modelleri

Dijitsu ve TCL, kullanıcı dostu arayüzleri ve yüksek görüntü kaliteleriyle öne çıkan markalar. Bu indirim fırsatıyla kaliteli bir televizyon sahibi olabilirsiniz.

Araç Bakım Ürünlerinde İndirim

Aracınızın bakımını kendiniz mi yapıyorsunuz? O zaman BİM'deki indirimler tam size göre. 30 Oto Cam Suyu 5 Litre sadece 59,90 TL, Radyatör Antifrizi 3 Litre ise 99 TL.

Expert By Fakir Ürünleri

Expert By Fakir'den hızlı cila ve temizlik ürünleri de indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu ürünler, aracınızın bakımı için mükemmel seçenekler sunuyor.

Giyim ve Ayakkabı İndirimleri

Soğuk havalarda sıcak tutacak kıyafet ve ayakkabılara ihtiyacınız varsa, BİM'in indirimleri kaçırmayın. Erkek trekking ayakkabıları 289 TL, kadın ve erkek için tam fermuarlı polar üstler ise 159 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Erkek ve Kadın Ürünlerinde İndirimler

BİM, her iki cins için de çeşitli giyim seçeneklerini uygun fiyatlarla sunuyor. Kadın pelüş ev botu 99 TL, çocuk ev botu 79 TL ve çocuk eldivenler ise 34,50 TL.

Çocuk ve Bebek Ürünlerinde İndirim

BİM, çocukları ve ebeveynleri sevindirecek indirimlerle dolu bir hafta sunuyor. Şapkalı pelüş tavşan 249 TL, MGS oyuncak araba 79 TL ve ahşap domino oyunu 89 TL gibi cazip fiyatlarla satılacak.

Çocukları Unutmadı BİM

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da çocuklara özel ürünleri unutmadı. Buzdolabı magnetlerinden oyuncaklara, arabalardan blok setlerine kadar pek çok çocuk oyuncağı indirimli olarak sunuluyor.

Eğitici Oyuncaklar

Eğlenceli ve öğretici oyuncaklarla çocukların gelişimine katkıda bulunun. MGS Luna'nın Bisikleti 119 TL, dedektif kutu oyunu 169 TL ve robotik kodlama etkinlikleri sadece 17,50 TL.

Blok Setleri ve Oyuncak Arabalar

Çocukların el becerilerini geliştirecek blok setleri ve oyuncak arabalar, BİM'de uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Çocuk Giyim İndirimleri

Soğuk günlerde çocuklarınızı sıcak tutacak giyim ürünleri, BİM mağazalarında sizleri bekliyor.

Mutfakta İndirim Zamanı

Mutfak gereçlerini yenilemek isteyenler için BİM'de indirimli ürünler mevcut. Tek fiyatla sunulan mutfak plastik ürünleri 11,50 TL, mutfak gereçleri ise 34,90 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.